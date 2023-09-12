Çayın tadı iyice kaçtı yine zam geldi! 100 günde yüzde 90 zam yapıldı

Çay tiryakilerine bir kötü haber daha... Çaykur, çay fiyatlarına yüzde 15 oranında yeni bir zam daha yaptı. Böylece seçimlerin ardından geçen 97 günde çaya dördüncü zam gelmiş oldu. Haziran'dan bu yana kuru çay fiyatları yüzde 88,2 zamlandı.

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Çaykur, çay fiyatlarına yüzde 15 oranında yeni bir zam daha yaptı. Böylece son 97 günde çaya dördüncü zam gelmiş oldu. Haziran'dan bu yana kuru çay fiyatları yüzde 88,2 zamlandı.

İlk zam 8 Haziran'da geldi, sonra...

8 Haziran'da kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan Çaykur, ikinci zammını 14 Temmuz'da yüzde 9,5 oranında gerçekleştirmişti. 15 Ağustos itibariyle çaya yüzde 4,5 oranında üçüncü bir zam daha yapan Çaykur, son olarak 12 Eylül itibariyle çaya yüzde 15 zam daha gerçekleştirdi.

Raftaki etiket 4. kez değişecek...

Böylece Çaykur'un kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana son 97 günde toplam yüzde 88,2 oranında zamlandı. Raflardaki çayların fiyat etiketleri bugün gelen zamla birlikte Haziran'dan bu yana dördüncü kez değiştirilecek.