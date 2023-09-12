BIST 8.229
DOLAR 26,87
EURO 28,83
ALTIN 1.659,61
HABER /  EKONOMİ

Çayın tadı iyice kaçtı yine zam geldi! 100 günde yüzde 90 zam yapıldı

Çayın tadı iyice kaçtı yine zam geldi! 100 günde yüzde 90 zam yapıldı

Çay tiryakilerine bir kötü haber daha... Çaykur, çay fiyatlarına yüzde 15 oranında yeni bir zam daha yaptı. Böylece seçimlerin ardından geçen 97 günde çaya dördüncü zam gelmiş oldu. Haziran'dan bu yana kuru çay fiyatları yüzde 88,2 zamlandı.

Abone ol

Çaykur, çay fiyatlarına yüzde 15 oranında yeni bir zam daha yaptı. Böylece son 97 günde çaya dördüncü zam gelmiş oldu. Haziran'dan bu yana kuru çay fiyatları yüzde 88,2 zamlandı.

İlk zam 8 Haziran'da geldi, sonra...

8 Haziran'da kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan Çaykur, ikinci zammını 14 Temmuz'da yüzde 9,5 oranında gerçekleştirmişti. 15 Ağustos itibariyle çaya yüzde 4,5 oranında üçüncü bir zam daha yapan Çaykur, son olarak 12 Eylül itibariyle çaya yüzde 15 zam daha gerçekleştirdi.

Raftaki etiket 4. kez değişecek...

Böylece Çaykur'un kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana son 97 günde toplam yüzde 88,2 oranında zamlandı. Raflardaki çayların fiyat etiketleri bugün gelen zamla birlikte Haziran'dan bu yana dördüncü kez değiştirilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kars'ta 4 bin 900 sahte cinsel ürün ele geçirildi!
Kars'ta 4 bin 900 sahte cinsel ürün ele geçirildi!
Fenerbahçe 6 numara transferinde rotayı Everton'a kırdı
Fenerbahçe 6 numara transferinde rotayı Everton'a kırdı
AYM Yeniden Anavatan Partisi'ni siyasi partiler sicilinden sildi
AYM Yeniden Anavatan Partisi'ni siyasi partiler sicilinden sildi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri toplu sonuçlar Portekiz 9 gol attı
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri toplu sonuçlar Portekiz 9 gol attı
Dünyanın boğuştuğu hastalık hakkında uzmanlar uyardı! "Birçok hastalığın risk faktörü"
Dünyanın boğuştuğu hastalık hakkında uzmanlar uyardı! "Birçok hastalığın risk faktörü"
Şırnak'ta 7 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde 113 koyun kesildi, milyonlar havada uçuştu
Şırnak'ta 7 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde 113 koyun kesildi, milyonlar havada uçuştu
Sevgilisinin ailesinden dayak yiyen genç nezarethanede can verdi! "Eve çağırıp tekrar tekrar dövmüşler"
Sevgilisinin ailesinden dayak yiyen genç nezarethanede can verdi! "Eve çağırıp tekrar tekrar dövmüşler"
Paralar bugün hesaplarda olacak! Bakan Göktaş duyurdu
Paralar bugün hesaplarda olacak! Bakan Göktaş duyurdu
Merkez Bankası ihracatta önemli bir karar aldı 3 milyar lira oldu
Merkez Bankası ihracatta önemli bir karar aldı 3 milyar lira oldu
Gıda Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde ilk toplantısını yaptı
Gıda Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde ilk toplantısını yaptı
Aydın'da lastik botla geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Aydın'da lastik botla geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı!