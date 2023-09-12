Gürkan Duman, CHP anketlerindeki oranları sokakta bulamadı madenlerde arayacak!

Yerel seçimler için çalışmalar başladı. Öte yandan araştırma şirketleri de çeşitli anketler yayınlamaya başladı.Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı, Gürkan Duman, Hadi Özışık'ın konuğu oldu ve çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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Gazeteci Fatih Altaylı'nın anketindeki sonuçları çürüten Betimar anketinde çok çarpıcı detaylar var. İstanbul'dan yerel seçimler için çalışma başlatan Betimar anketlerinde Selçuk Bayraktar %65 oranında başarılı bulunmuştu.

Fatih Altaylı'nın paylaştığı Ekrem İmamoğlu ve Selçuk Bayraktar'ın kıyaslandığı CHP'nin bünyesinde çalışmaya başlayan Aksoy araştırma şirketi anketlerinde ise; %45 civarında bir sonuç çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'ne İHA, SİHA gibi son teknoloji araçlar kazandıran, Teknofest gençliği ile gelecek nesilleri milli ve yerli üretkenliğe sevk eden bir akılla, Ekrem İmamoğlu'nun kıyaslanması da düpedüz ayıp. O da ayrı bir konu...

Muhalefete yakın anket firmaları 2023 seçimlerinde %60'la Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'kazanıyor' göstermişlerdi. Betimar anketlerinde ise Kılıçdaroğlu %48'lik bir oy bandında kalmıştı. Netice bize gösterdi ki Betimar en doğru sonucu elde etmişti.

Betimar anketlerinde "Ekrem İmamoğlu İstanbul için yeniden aday olursa oy verir misiniz?" sorusuna gelen yanıtlardan %38.7'si 'evet oy veririm' derken "Ekrem İmamoğlu'nu başarılı buluyor musunuz?" oranı ise %35.9... Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığını belirleyecek etken HDP ve İYİ Parti'nin adayları ve son kararları olacak gibi...

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