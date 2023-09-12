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Havada büyük panik! 167 kişiyi taşıyan yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Havada büyük panik! 167 kişiyi taşıyan yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı

RUSYA'nın Soçi kentinden 161 yolcu, 6 mürettebat ile kalkan Ural Havayolları'na ait uçak, Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya acil iniş yaptı. Acil inişte yaralanan olmadı.

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Rusya’nın Sibirya Federal Bölgesi'ndeki Omsk şehrine gitmek üzere Soçi kentinden kalkan Ural Havayolları'na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya acil iniş yaptı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, “İniş sorunsuz bir şekilde yapıldı. Uçakta 161 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu, yaralanan olmadı” ifadeleri kullanıldı.

Rus medyası ise yolcu uçağının ilk olarak teknik nedenlerden dolayı Novosibirsk Havaalanına iniş talebinde bulunduğunu, daha sonra uçağın bir tarlaya indiğini, yolcuların tahliye edildiğini belirtti.

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