Libya'daki sel felaketi sonrası 'Türkiye' iddiası gündem oldu! Prof. Dr. Orhan Şen'den açıklama
Libya'da binlerce kişinin canına mâl olan sel felaketinin Türkiye'yi teğet geçtiği iddiaları sosyal medyanın gündemine geldi. İddialarda özellikle Adana ve Mersin illerinin adı geçiyordu. Prof. Dr. Orhan Şen'den çarpıcı uyarılar geldi.
Daniel Kasırgası hem Libya'da hem de Yunanistan'a ağır zayiat verdirdi. Geçtiğimiz hafta da Türkiye, İstanbul ve Kırklareli'de etkili olan seller nedeniyle can kayıpları vermişti.
Libya'daki selde ölü sayısının 2 bini geçtiği açıklanırken, 5 bini aşkın insanın ise kaybolduğu düşünülüyor. Bu sel felaketinin nedenlerini açıklayan Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyada gündem olan Türkiye iddialarına da yanıt verdi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
"İstanbul ve İğneada'da olan aşırı yağışlar gibi bir mekanizma"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şen, "Günlerdir Yunanistan üzerinde etkili olan alçak basınç merkezi etkisini kaybetmişti. Akdeniz üzerinden güneye sarkan bunun benzeri bir alçak basınç merkezi Libya kuzey kıyısında etkili oldu. Şehirleşme ve barajların dolup taşması afeti oluşturdu" açıklamasını kaydetti.
Prof. Dr. Şen paylaşımlarını şöyle sürdürdü:
"Dün Libya'da sıcak Akdeniz suyu buharlaşmayı kuzeyli rüzgarın etkisiyle artırdı, aynı geçen hafta İstanbul ve İğneada'da olan aşırı yağışlar gibi bir mekanizma oluştu. Bizde Karadeniz, Libya'da Akdeniz su sıcaklığı önemli rol oynadı.