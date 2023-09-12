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Karaman'da il dışından uyuşturucu getiren 4 kişi gözaltına alındı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karaman'da il dışından uyuşturucu getiren 4 kişi gözaltına alındı!

Karaman'da polis ekipelrinin il dışından uyuşturucu getirdiği öğrenilen şüphelilere düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karaman’a il dışından uyuşturucu getireceği öne sürülen A.A., A.K.,R.Ç. ve C.B. isimli kişileri takibe aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon yapan ekipler şüphelileri Karaman, girişinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 72.5 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

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