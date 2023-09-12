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Meral Akşener'in kendi adaylarıyla seçime girme kararı! MetroPOLL anket sonuçları bomba

Meral Akşener'in kendi adaylarıyla seçime girme kararı! MetroPOLL anket sonuçları bomba

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 81 ilde kendi adaylarıyla yerel seçime girme kararıyla ilgili MetroPOLL yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre İYİ Parti seçmeninin yüzde 75'i seçimlere kendi adayları ile girmek istiyor.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini söylemesi gündemdeki yerini koruyor.

CHP'de soğuk duş etkisine yol açan ve yerel seçimlerde dengeleri değiştirilecek olan karar, bu kez seçmene soruldu.

Kamuoyu araştırma şirketi MetroPOLL, 28 ilde 14-18 Ağustos tarihleri arasında 1801 kişiye "İYİ Parti'nin yerel seçimlere kendi adayları ile katılmasını nasıl değerlendirirsiniz" sorusunu sordu. 

Sonuçları partilere göre dağılımını MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabında paylaştı.

İYİ Parti seçmeninin yüze 75'i destekliyor

Listeyi aktaran Sencar, "İyi seçmeninin %75’i seçimlere kendi adayları ile girmek istiyor." ifadelerine yer verdi.

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