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Devlet korumasındaki çocuklarla ilgili skandal iddialara bakanlıktan suç duyurusu

Devlet korumasındaki çocuklarla ilgili skandal iddialara bakanlıktan suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Halk TV'de yayınlanan programda devlet korumasındaki çocuklarla ilgili atılan iddialara ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Bakanlık, gerçeği yansıtmayan çirkin iddialara asla fırsat vermeyeceklerini ve çocukları korumaya devam edeceklerini belirtti.

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Dün Halk TV ekranlarında devlet koruması altındaki çocuklara cinsel istismarda bulunulduğu yönünde iddialar gündeme getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan iddialarla ilgili açıklama geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Halk TV kanalında yayınlanan "Gündem Özel" programında devlet korumasındaki çocuklarla ilgili atılan iddialara ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Devlet korumasında bulunan çocuklarımızı ve Bakanlığımızı yıpratmak için belirli çevreler tarafından belli aralıklarla dile getirilen ve gerçeği yansıtmayan çirkin iddialara ilişkin Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Devlet kurumlarımızı ve devlet korumasında bulunan çocuklarımızı zan altında bırakan yalan ve çirkin iddialara asla fırsat vermeyeceğiz. Hassas hizmet gruplarımıza yönelik iddia ve haberlerinde basın mensuplarını daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Dezenformasyona karşı her türlü mücadeleyi verirken çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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