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Bursa'da korkunç kaza! Kamyonet tıra arkadan çarptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da korkunç kaza! Kamyonet tıra arkadan çarptı

Bursa Orhangazi'de kontrolden çıkan kamyonet seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Orhangazi’de Yalova Bursa karayolu, Yalova köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Tayfur Eryılmaz (43) idaresindeki 51 ABM 903 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Sezer Fındık (38) idaresindeki 16 SM 654 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Tayfur Eryılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine sevketti.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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