BIST 8.156
DOLAR 26,89
EURO 28,84
ALTIN 1.658,21
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  EMEKLİ

EYT'ye başvurup aylardır maaş alamayanlar dikkat! E-devlet'e girip hemen bunu yapın

EYT'ye başvurup aylardır maaş alamayanlar dikkat! E-devlet'e girip hemen bunu yapın

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kapsamında emekliliğe hak kazananların sayısı 2 milyonu geçti ancak Mart ayında başvurup hala emeklilik işlemleri tamamlanmayanlar var. Maaş bağlanmayanların çoğunun eksik primi, tescil sorunu ya da SGK'ya borcunun bulunduğu ortaya çıktı. E-devlet'ten kontrol ettiğinde "EYT evrak beklemede, dosya kaldırıldı" yazısıyla karşılaşanların Alo 170'i araması gerekiyor.

Abone ol

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre EYT'den yararlanmak için hem internetten, hem posta yoluyla, hem de doğrudan SGK merkezleri olmak üzere aynı anda üç yoldan başvuru yapanlar da bulunuyor. Yılı ve primi dolmayanların başvuruları kabul edilmiyor. SGK'ya olan borçlar yatırılmadığı sürece emeklilik işlemi yapılamıyor.

Borç yatırıldıktan sonra aylık bağlanıyor. İşlemleri devam eden ve aylığı bağlanamayan EYT'lilerin bir bölümünün de farklı kurumlarda hizmetleri bulunuyor. Farklı illerde ve sosyal güvenlik merkezleri arasındaki yazışmalar, dosyaların tespiti nedeniyle de işlemler gecikebiliyor.

Dosyalar bulunarak hizmetler birleştiriliyor, yazışmalar, eksikler giderildikten sonra emekli aylığı bağlanıyor. Dosyası ve başvurusuyla ilgili sorun olduğunu düşünülerin SGK müdürlüklerine başvurması gerekiyor.

EYT kazanılmış hak

Yasaya göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş koşulu olmadan emekli olmaları kazanılmış hak olarak görülüyor. Koşulları ne zaman tamamlanırsa o tarihten itibaren dilekçe verilerek emekli aylığı alınabilecek.

Mevcut sistemde, EYT yasası kapsamında başvurulan aydan sonraki aybaşından itibaren aylıklar yatırılıyor. Koşulları tamamlayacaklarla birlikte toplamda 4.5 milyon EYT'linin önümüzdeki yıllarda emekliliğe hak kazanması bekleniyor.

GSS borcu engel mi?

GSS borcu bulunması SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılara emekli aylığı bağlanmasına engel olmuyor. Ancak Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak sigortalıların GSS borcunu ödemesi gerekiyor. Kısmi ve yarı zamanlı çalışanlar için primler tamamlanabilecek.

SGK mevzuatına göre 2008'den sonra isteğe bağlı sigorta priminin sigortalılık süresine sayılması için 12 ay yatırılması gerekiyor. Emeklilik dilekçesi de borcun ödendiği tarihte geçerli olacağı için emekli aylığı borcun ödendiği tarihi takip eden ayın başında yatıyor.

Başvurularda yurtdışı, doğum borçlanmasının eksik yapılması, Bağ-Kur tescili gibi sorunlar varsa SGK müdürlüklerine giderek, düzeltilmesi için bizzat uzmanlardan destek almakta yarar bulunuyor.

Sürenin dolması gerekiyor

EYT'de çalışma süresi dolmadıysa da aylık bağlama işlemleri tamamlanmıyor. İşe 1999 yılında başlayan erkek çalışan emeklilik için gerekli süreyi gelecek yıl doldurabilecek. Uzun vadeli sigortada başlangıç yaşının 18 olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Bu yaştan önce sigortalı olanların 18 yaşından itibaren hesaplama yapması gerekiyor. EYT başvurusu ve aylık bağlamada SSK'lılar başı çekerken ikinci sırada Bağ-Kur'lular yer alıyor.

Emekli Sandığı mensubu memurların EYT'de ilgisinin düşük olduğu görülüyor. Bu yıl için emekliliğe hak kazanıp başvurmayanlar öğretmen, polis başta olmak üzere memurlardan oluşuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakem ücretlerine yüzde 50 zam iddiası! Maç başı bakın ne kadar kazanacaklar?
Hakem ücretlerine yüzde 50 zam iddiası! Maç başı bakın ne kadar kazanacaklar?
Bursa'da korkunç kaza! Kamyonet tıra arkadan çarptı
Bursa'da korkunç kaza! Kamyonet tıra arkadan çarptı
Devlet korumasındaki çocuklarla ilgili skandal iddialara bakanlıktan suç duyurusu
Devlet korumasındaki çocuklarla ilgili skandal iddialara bakanlıktan suç duyurusu
Meral Akşener'in kendi adaylarıyla seçime girme kararı! MetroPOLL anket sonuçları bomba
Meral Akşener'in kendi adaylarıyla seçime girme kararı! MetroPOLL anket sonuçları bomba
Karaman'da il dışından uyuşturucu getiren 4 kişi gözaltına alındı!
Karaman'da il dışından uyuşturucu getiren 4 kişi gözaltına alındı!
TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 62 arttı
TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 62 arttı
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Havada büyük panik! 167 kişiyi taşıyan yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı
Havada büyük panik! 167 kişiyi taşıyan yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Tuzla davasından beraat etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Tuzla davasından beraat etti
Okul bahçesinde ilginç dakikalar! Topu almak için çıktığı çam ağacında mahsur kaldı
Okul bahçesinde ilginç dakikalar! Topu almak için çıktığı çam ağacında mahsur kaldı
Gürkan Duman, CHP anketlerindeki oranları sokakta bulamadı madenlerde arayacak!
Gürkan Duman, CHP anketlerindeki oranları sokakta bulamadı madenlerde arayacak!
Çayın tadı iyice kaçtı yine zam geldi! 100 günde yüzde 90 zam yapıldı
Çayın tadı iyice kaçtı yine zam geldi! 100 günde yüzde 90 zam yapıldı