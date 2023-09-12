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Kontrolden çıkan otomobil rejüje devrildi! 2'si bebek 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kontrolden çıkan otomobil rejüje devrildi! 2'si bebek 4 kişi yaralandı

Çorum Sungurlu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde takla attı. Meydana gelen kazada otomobilde seyir eden 2'si bebek 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu İnegazili kavşağı yakınında meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Uğur Doğan yönetimindeki 60 ADT 384 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden çıkarttı.

Meydana gelen kazada sürücü Uğur Doğan ile otomobilde yolcu olarak bulunan anne Esra Doğan ve bebekleri Ecrin Doğan ve Efla Doğan yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslar Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, oradan da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan Uğur-Esra Doğan çiftinin 10 gün önce dünya ya gelen tek yumurta ikizleri Ecrin ve Efla Doğan’ı kontrol için Ankara’daki bir hastaneye götürdükleri öğrenildi. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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