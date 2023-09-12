Bomba HDP anketi! HDP seçmeni İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na karşı kendi adayını istiyor!

31 art 2024 yerel seçimleri yaklaşırken son anket MetroPoll'den geldi. Yerel seçim anketine katılan HDP'lilerin ezici çoğunluğu seçime "ayrı aday" ile girmekten yana olduğunu belirtti. İYİ Parti'den sonra HDP tabanından gelen bu talep Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansını yok edecek kadar önemli olarak gösterildi.

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Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde MetroPoll araştırma şirketinin yerel seçim anket sonuçlarını paylaştı. Ankete katılan seçmenlerin yüzde 52’si HDP’nin seçime kendi adayıyla katılma kararını desteklemediğini, yüzde 38.2’si ise bu kararı desteklediğini kaydetti. Yüzde 9.7’si ise “fikrim yok” dedi.

HDP’lilerin yüzde 80'i 'kendi adayı'nı istiyor

Ancak ankete katılan HDP’lilere aynı soru sorulunca sonuç oldukça farklı çıktı. Ankete katılan HDP’lilerin yüzde 80.5’i yerel seçimlerde kendi adaylarını görmek istediklerini vurguladı. Ortak adayı benimseyen HDP’lilerin oranı yüzde 18’de kaldı.

İttifak isteyenlerle istemeyenler eşit gibi

Ankette katılımcılara muhalefetin belediyeleri kazanmak için ittifak yapıp-yapmaması da soruldu. Yüzde 31.3 “İttifak yapılmalı” derken, yüzde 28 “Herkes kendi adayıyla girmeli” dedi. Yüzde 17.3 ise “İttifak yapsalar da kaybedeler” şıkkını işaretledi.

CHP 11 büyükşehirden 10'unu kaybedebilir

Anket sonuçlarını yorumlayan İsmail Saymaz, “İYİ Parti’ye ek olarak HDP’de aday çıkarırsa CHP elindeki 11 büyükşehir ve 10 şehir kaybedilebilir” iddiasında bulundu.