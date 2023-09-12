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Burdur'da acı kaza! Trafik levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Burdur'da acı kaza! Trafik levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur Tefenni'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil trafik levhasına çarptı. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 07.30 sıralarında Burdur’un Tefenni ilçesi Korkuteli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çavdır’dan Burdur istikametine doğru seyir halinde olan yabancı uyruklu Raid El Hudur(22) idaresindeki 06 DCP 801 plakalı kamyonet Korkuteli kavşağına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan trafik levhasına çarparak devrildi. Kazada sürücü ve yolcu koltuğunda oturan Ümran Hamduş(35) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Tefenni Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ümran Hamduş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Ümran Hamduş’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Tefenni Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yolda bulunan kamyonet çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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