Ümit Karan Galatasaray için acı söyledi: Böyle oynamaya devam ederse acımazlar

Galatasaray'ın eski golcüsü ve teknik adam Ümit Karan, Galatasaray'ın oynadığı futbolun Şampiyonlar Ligi için yeterli olmayacağını söyledi.

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Futbol yorumculuğu yapan Galatasaray'ın eski golcülerinden Ümit Karan, Sarı-kırmızılı takımın gruptan çıkma şansının az olduğunu ifade etti.

Karan, "2 Molde maçını da 90 dakika izledim. Galatasaray böyle oynamaya devam ederse acımazlar. Yeni transferlerin bir an önce takıma adapte olması şart. Kopenhag maçında herkes yüzde 100'ünü sahaya vermeli. Taraftar da o gün 12.adam olmalı." dedi.

Kopenhag maçının önemine dikkat çeken Karan, "Herkes Kopenhag'ın kolay lokma olacağını düşünüyor ama geçmiş çabuk unutuluyor. Galatasaray'ın Drogba'lı Sneijder'li kadrosu Kopenhag'a deplasmanda mağlup oldu. Bayern, United, Kopenhag fark etmez her maç çok önemli." ifadelerini kullandı.