Adana'da sulama kanalında yüzen kişi can verdi! Cesedi kilometrelerce uzaklıkta bulundu

Adana Seyhan'da gece saatlerinde serinlemek için sulama kanalına giren 37 yaşındaki şahıs kayboldu. Kaybolan şahısın cesedi 27 kilometre uzaklıkta bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kıyıboyu Caddesi'nden dün gece bir kişi sulama kanalına girdi.

Ancak şahıs bir süre sora suda kayboldu. Bu durumu gören vatandaşlar olayı su altı polisine bildirdi. Ekipler arama yaptı ancak adının Mahmut Oflaz (37) olduğu öğrenilen şahıs bulunamadı.

Gece aramalara ara verilirken, sabahın ilk saatleriyle arama yeniden başladı. Yapılan aramada olay yerinden 27 kilometre uzaklıkta Kocayusuflu Mahallesi'nde gencin kanal içinde cesedi bulundu. Oflaz’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.