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Trabzonspor-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak.

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Bugün Trabzon Valiliği'nde, Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirilen Spor İl Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda, Trendyol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzon'da, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 17 Eylül Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaya, iki kulübün kararları ve talepleri üzerine siyah-beyazlı takımın taraftarlarının müsabakaya alınmayacağı bildirildi.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Trabzonspor - Beşiktaş maçı 17 Eylül Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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