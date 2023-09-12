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Kütahya'da polis ekipleri şüpheli araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kütahya'da polis ekipleri şüpheli araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi!

Kütahya'da Motosikletli Polis ekiplerinin şüpheli bir araca yaptığı aramada araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Alipaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, Ö.K. (41) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, M.K. (27) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda,1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ve 2,08 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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