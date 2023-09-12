MSB açıkladı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Abone ol
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."