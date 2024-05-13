Real Madrid'in şampiyonluk kutlaması 'Türk elması Arda' sözleri
İspanya La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, kupayla birlikte şehirde şampiyonluk turu attı. Kutlamalar sırasında taraftarlara 'Arda Güler de burada, Türk elması... Arda, Arda, Arda...' diyen Rüdiger dikkat çekti.
İspanya La Liga’da bitime 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu elde eden Real Madrid, zaferini taraftarıyla paylaştı. Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, antrenman tesislerinde kupa teslim töreninin ardından gerçekleşen organizasyona Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez de katıldı.
Kafilenin ilk durağı Real Casa de Correos'ta Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso oldu. Kaptan Nacho, 36. şampiyonluk yazılı forma takdim ederken, Başkan Ayuso da tebriklerini iletti. Eflatun-beyazlı futbolcular Puerta del Sol meydanını dolduran taraftarlarla şampiyonluğu doyasıya yaşadı.
Başkan Perez ve Teknik Direktör Ancelotti, balkonda birer konuşma gerçekleştirirken, şarkılar söyleyen taraftarlara futbolcular da eşlik etti. Madrid kentinde şampiyonluk turu attı.
Real Casa de Correos'un balkonunda meydanda toplanan taraftarları selamlayan Real Madrid'de Rüdiger, Arda Güler tezahüratları yaptı. Taraftarlara 'Arda Güler de burada, Türk elması... Arda, Arda, Arda...' diyen Rüdiger'in bu anları dikkat çekti.