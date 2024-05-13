Real Madrid'in şampiyonluk kutlaması 'Türk elması Arda' sözleri

Real Casa de Correos'un balkonunda meydanda toplanan taraftarları selamlayan Real Madrid'de Rüdiger, Arda Güler tezahüratları yaptı. Taraftarlara 'Arda Güler de burada, Türk elması... Arda, Arda, Arda...' diyen Rüdiger'in bu anları dikkat çekti.