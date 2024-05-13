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Real Madrid'in şampiyonluk kutlaması 'Türk elması Arda' sözleri

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Real Madrid'in şampiyonluk kutlaması 'Türk elması Arda' sözleri

İspanya La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, kupayla birlikte şehirde şampiyonluk turu attı. Kutlamalar sırasında taraftarlara 'Arda Güler de burada, Türk elması... Arda, Arda, Arda...' diyen Rüdiger dikkat çekti.

Real Madrid'in şampiyonluk kutlaması 'Türk elması Arda' sözleri

İspanya La Liga’da bitime 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu elde eden Real Madrid, zaferini taraftarıyla paylaştı. Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, antrenman tesislerinde kupa teslim töreninin ardından gerçekleşen organizasyona Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez de katıldı.

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Real Madrid'in şampiyonluk kutlaması 'Türk elması Arda' sözleri

Kafilenin ilk durağı Real Casa de Correos'ta Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso oldu. Kaptan Nacho, 36. şampiyonluk yazılı forma takdim ederken, Başkan Ayuso da tebriklerini iletti. Eflatun-beyazlı futbolcular Puerta del Sol meydanını dolduran taraftarlarla şampiyonluğu doyasıya yaşadı. 

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Real Madrid'in şampiyonluk kutlaması 'Türk elması Arda' sözleri

Başkan Perez ve Teknik Direktör Ancelotti, balkonda birer konuşma gerçekleştirirken, şarkılar söyleyen taraftarlara futbolcular da eşlik etti. Madrid kentinde şampiyonluk turu attı.

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Real Madrid'in şampiyonluk kutlaması 'Türk elması Arda' sözleri

Real Casa de Correos'un balkonunda meydanda toplanan taraftarları selamlayan Real Madrid'de Rüdiger, Arda Güler tezahüratları yaptı. Taraftarlara 'Arda Güler de burada, Türk elması... Arda, Arda, Arda...' diyen Rüdiger'in bu anları dikkat çekti.

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