Ayhan Bora Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı! İşkencede dişleri söküldü 20 kattan iple atlayıp kurtuldu

ANKARA'da yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanıp tutuklanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın emniyette detaylı ifade verdiği, mahkemede ise hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği ortaya çıktı. Kaplan'ın işkence ettiği E.D.'nin anlattıkları ise kan dondurdu.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ile bu suçlara bağlantılı benzeri suçlar işleyen "Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik işkence yapılan E.D.'nin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı.

El ve ayaklarını bağlayıp bagaja koydu

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının başlatılmasına neden olan E.D. yanında çalıştığı kişiyle anlaşmazlık yaşadı. İddialara göre, E.D ile konuşmaya gelen Ayhan Bora Kaplan, E.D.'yi yanındakilerle birlikte içkili restoranda darp ettikten sonra elleri ve ayaklarını bağlayarak aracın bagajına koydu.

Akman Plaza'da 11 dişi işkenceyle söküldü

Çankaya İlçesindeki İşçi Blokları Mahallesinde bulunan Akman Plaza'nın 20'nci katına getirilen E.D'nin burada 11 dişi söküldü. İki gün boyunca işkence yapılan E.D. başında duran iki kişinin uyuşturucunun etkisiyle sızmasıyla önce pet şişeye koyduğu cüzdanını plazanın penceresinden attı.

İşkenceden 20 kattan iple sarkarak kaçtı

Daha sonra ellerini ve ayaklarını çözmeyi başaran E.D. plazanın 20'nci katında kendisini klima motorundan zanlıların salladığı ipe tutunarak pencereden dışarı sarkıttı. Vatandaşların kanlar içindeki E.D.'yi görmesi üzerine polise haber verildi.

Kaplan'ın avukatlarından ifade baskısı

Plazaya gelen polis tarafından kurtarılan E.D. polis merkezine götürüldü. E.D. savcılıkta ifade vermek istediğini belirtince iki avukat tarafından ifadesi değiştirmesi için baskı yapıldı. İki avukat E.D.'ye ifadesini değiştirmesi konusunda telkinde bulundu. Bu sırada Ayhan Bora Kaplan'ın avukatlarından G.Ü. bir ifade hazırlayıp E.D.'ye imzalattı.

O imza sonrası operasyon başlatıldı

Bunun üzerine Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda 2 avukat, 3 emekli uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 29 şüpheli Organize Şubedeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İşte soruşturma kapsamındaki suçlar

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Bora Kaplan hakkında kasten yaralama, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli yağma, beden bakamından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet suçlarından, şüpheliler Ali Dönmez, Ali Şallı, Arif Buğra Mese, Ferit Çelik, Fethi Koyuncu, Furkan Anıl Bahar, Hasan Can Saraçoğlu, Muhittin Mert Koçoğlu, Murat Altay, Murat Sağlam, Mustafa Koç ve Uğur Pekşen hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan tutuklanmasına karar verdi. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyette öttü, mahkemede yalanladı

Emniyetteki sorgusunda birçok bilgi verdiği belirtilen Ayhan Bora Kaplan mahkemedeki savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Kaplan, savunmasında şu ifadelere yer verdi: "Ben bahsi geçen suçların hiçbir suçları işlemedim, örgüt kurmadım, örgüt yönetmedim, bahsi geçen insanların çoğunu tanımıyorum, aramda hiçbir bağ yoktur, E.D. isimli şahsı tanımıyorum."