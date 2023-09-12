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İYİ Parti bombaları! Konya'da AK Part adayına, Kemalciler'e karşı Ekrem İmamoğlu'na destek

İYİ Parti bombaları! Konya'da AK Part adayına, Kemalciler'e karşı Ekrem İmamoğlu'na destek

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ne yapacağı merak konusu olurken, İYİ Parti kulislerinde konuşulan bomba iddiaları Fatih Altaylı köşesine taşıdı. " İyi Parti’den sürpriz gelebilir" diyen Fatih Altaylı öyle iddialar paylaştı ki işler değişebilir.

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Gazeteci Fatih Altaylı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP ile ittifak yapmayacakları, Ankara ve İstanbul’da kendi adaylarını çıkaracakları açıklamasının parti içinde yansımalarını, “İyi Parti’den sürpriz gelebilir” diye duyurdu. Parti içinde Akşener’e çok da uzak olmayan bir grupta, “Güçlü olamadığımız yerlerde, parti ayrımı yapmaksızın, seçmenimize ters gelmeyecek adayları destekleyebilmeliyiz” fikrinin hakim olduğunu belirtti.

Kimi yerde CHP, kimi yerde AK Parti adayı...

Altaylı, bu fikri savunanların, “Geçen yerel seçimlerde kimi yerlerde AK Parti adayını, hatta kimi yerlerde MHP adayını destekledik. Bunu da bu partilerle kurumsal bir işbirliği yapmadan, ülke menfaati için yaptık. Bu kez de kimi yerlerde CHP adayını, kimi yerlerde iyi hizmet yapan AK Parti adayını destekleyebilmeliyiz” dediğini ifade etti.

Konya'da AK Parti adayını desteklemeliyiz

Altaylı, parti içinde, “Konya’da başarılı buldukları AK Parti’li mevcut belediye başkanını, Kars’ta keza mevcut AK Parti’li başkanı, İstanbul’da aday gösterilirse İmamoğlu’nu ve Ankara’da Mansur Yavaş’ı desteklemeliyiz” görüşü de olduğunu söyledi. Altaylı, “Cumhurbaşkanlığına layık gördüğümüz iki ismi yerelde desteklememek mantıklı değil” ifadesinin de dillendirildiğini belirtti.

Kemalciler'e inat İmamoğlu diyebilir...

CHP içindeki 'Kemalciler'in İYİ Parti ile ittifak yapılmamasından memnun olduklarını ve Akşener ekibine saldırdıklarını hatırlatan Fatih Altaylı, "Benim gördüğüm ise şu. Kılıçdaroğlu’nu aday olmaya ikna eden CHP’li grup, İYİ Parti’nin uzaklaşmasından memnun. İYİ Parti’de ise bu grubu rahatsız eden CHP’li adayların desteklenmesine yönelik bir kapı aralanırsa kimse şaşırmasın."

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