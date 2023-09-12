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Ümit Özlale seçilirse ne yapacağını açıkladı: Binlerce belediye işçisi atılacak

Ümit Özlale seçilirse ne yapacağını açıkladı: Binlerce belediye işçisi atılacak

Genel Seçim'in sonuçlanmasıyla gözler kritik öneme sahip yerel seçimlere çevrildi. Büyükşehirler için başkan adayları belli olmaya başladı. İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlale, “53 bin belediye çalışanı var. 53 bin kişinin yaptığı işi 25-26 bin kişi de yapabilir. Binlerce belediye işçisini partisine bakmadan işten çıkaracağım" ifadelerini kullandı.

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14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından gözler yerel seçimlere çevrildi. Muhalefet bir önceki seçimde kazandığı büyükşehirlerdeki belediye başkanlıklarını korumak isterken yapılacak ittifaklar da merak konusu oldu.

İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, sahilde gençlerin sorularını yanıtladı. Gelen bir soruya Özlale, binlerce belediye işçisini partisine bakmadan işten çıkaracağını açıkladı.

Özlale, "53 bin belediye çalışanı var. 53 bin kişinin yaptığı işi 25-26 bin kişi de yapabilir. Eğer İzmir'in kalesi ise benim adaylığımdan korkmamaları lazım. Ümit, sen çıktın oyları böleceksin dememesi lazım" ifadelerini kullandı.

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