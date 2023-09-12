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Polonya Ukrayna tahılı için sınırları açacak mı? Başbakan net konuştu

Polonya Ukrayna tahılı için sınırları açacak mı? Başbakan net konuştu

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna tahılı ihracatına yönelik kısıtlamaları uzatmaması halinde Polonya'nın bu karara uymayacağını belirterek, "Polonya, Ukrayna tahılının akışına izin vermeyecektir. Brüksel yetkililerinin kararı ne olursa olsun, sınırlarımızı açmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Morawiecki, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin bir video paylaştı.

Komşularına yardım etmeleri gerektiğinde kalplerini ve evlerini açtıklarını kaydeden Morawiecki, "Polonya'nın çıkarları için mücadele etmek zorunda kaldığınızda, çiftçilerimizin çıkarlarının korunacağını yalnızca Hukuk ve Adalet Partisi hükümeti garanti eder." dedi.

Morawiecki, Polonya tarımına zarar vermeye "hayır" dediklerini vurgulayarak, "Ukrayna tahılının ortak AB pazarına ithalatını durduran şey bizim sert tavrımızdır. Size bunun nasıl biteceğini anlatacağım. Polonya, Ukrayna tahılının akışına izin vermeyecek. Brüksel yetkililerinin kararı ne olursa olsun sınırı açmayacağız. Bunu dikkate almaları gerekiyor, çünkü Polonyalılar bunu göze alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya ve Macaristan nisanda tek taraflı olarak sınırlarını Ukrayna'dan tahıl ve diğer gıda maddelerinin ithalatına kapatmıştı.

AB, mayısta Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan'ın 5 Haziran'a kadar buğday, mısır ve yağlı tohumlarının yurt içi satışını yasaklamasına izin vermiş ve daha sonra bu yasak 15 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Polonya başta olmak üzere söz konusu ülkeler yasağın tekrar uzatılmasını talep ediyor.

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