Murat Ülker'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 'Atatürk Stadyumu' desteği

Fenerbahçe'de stadın güncel sponsoru iş insanı Murat Ülker, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un stadın ismini değiştirdikten sonra yeni sponsorluk için teklifte bulunacağını ve desteklediklerini açıkladı.

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Fenerbahçe Genel Kurulu'nun Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin isminin değiştirilmesi konusunda yönetime yetki verilmesine isim sponsoru Murat Ülker'den açıklama geldi.

Murat Ülker, " Ali Koç Bey'in stadyumun adının 'Fenerbahçe Atatürk Stadyumu' olarak değiştirilmesi gayretini takdir ediyorum, kongre üyelerini de tebrik ediyorum." dedi.

Ülker ayrıca, "Duyduğum kadarıyla Ali Bey'in yeni stadyum sponsorluk teklifi olacakmış. Bu teklifi de memnuniyetle karşılıyorum. Fenerbahçelilik budur!" ifadelerini kullandı.

Murat Ülker stadın isim değişikliğinden memnun

İş insanı Murat Ülker, Fenerbahçe’nin stadyum adının “Atatürk Stadyumu” olarak değiştirilmesi kararından duyduğu memnuniyeti açıkladı, sponsorluğa hazır olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun isminin 'Atatürk' olarak değiştirilmesi gündemde sıcaklığını korurken, bu konu da Ali Koç'a en büyük desteğin iş insanı Murat Ülker'den geldiği ortaya çıktı.

Ali Koç yıllık 15 milyon dolar verecek

5 yıl için Fenerbahçe'ye 75 milyon dolar verecek Ali Koç'a, Ülker'in de maddi destek sağlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Tüzük Tadil Toplantısı'nın ardından stadyumun isminin "Atatürk" olarak değiştirilmesi kararı alındı.

Bu karar sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stadyumun isim sponsorluğu için önemli bir adım attı. Koç, 5 yıl boyunca kulübe yıllık 15 milyon dolarlık sponsorluk sağlayacak. Toplamda 75 milyon dolarlık bir kaynak yaratacak olan Ali Koç, bu miktarın 25 milyon dolarını nakit olarak ödeyecek.

Fenerbahçe'nin stadyum sponsorluk anlaşması şu an için Ülker ile yapıldı.

9 yıl önce Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe ile yapılan anlaşma, 10 yıl boyunca 90 milyon dolar karşılığında stadyumun isim hakkını Ülker'e vermişti.

Ali Koç'un sağlayacağı kaynak, yıllık olarak bu miktarın 6 milyon dolar üzerinde bir gelir sağlayacak ve Ülker'in anlaşması 2024-25 sezonunda sona erecek.