Kart limitinizi kontrol ettiniz mi? İşte kredi kartı için atılacak adımlar

Orta Vadeli Program’da (OVP) kredi kartı kullanımının yeniden düzenleneceğine ilişkin ifadenin yer alması sonrası bankalardan müşterilerine mesaj gitti, kafalar karıştı. Kredi kartlarında nasıl bir düzenleme yapılacak merak ediliyor.

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Halk TV'den Olcay Aldilek, kredi kartları ile ilgili atılacak adımları sıraladı. Aydilek'in iddiasına göre iktidar, bu hedef doğrultusunda bir yandan bankaların kredi vermesinin önüne geçecek, diğer yandan da kredi kartı kullanımını atılacak “caydırıcı” adımlarla kademe kademe frenleyecek.

İşte, kredi kartlarıyla ilgili beklenen adımlar:

*Kredi kartlarında asgari ödeme tutarları artırılacak. Bankaların, bu konuda kısa süre içinde bazı adımlar atabileceği belirtiliyor.

*Kredi kartına taksit uygulaması, belli alanlarda tümüyle ortadan kaldırılacak. Bazı alanlarda da taksit sayıları düşürülecek.

*Kredi kartlarında gecikme faiz oranları daha da artırılacak. Can yakıcı oranlar gündeme gelecek.

*1 Eylül’den geçerli olmak üzere kredi kartı azami gecikme faiz oranı yüzde 3,11 oldu. Bu oran daha önce yüzde 2,43’tü.

*Nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı da yüzde 2,89’dan yüzde 3,57’ye yükseldi.