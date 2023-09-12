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Bolu'da aç kalan ayı köylülere korku dolu anlar yaşattı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bolu'da aç kalan ayı köylülere korku dolu anlar yaşattı!

Bolu'nun Çepni köyünde aç olduğu tahmin edilen ayı evlerin yakınına gelerek köylülere korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bolu’da etrafı ormanlarla çevrili Çepni köyüne aç kaldığı düşünülen bir ayı indi. Aç kaldığı düşünülen ayı, Çepni köyünde evlerin yakınlarına kadar geldi.

Aracıyla köy içerisinde seyreden ve ayıyı gören bir vatandaş panik yaşasa da ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntülemeyi ihmal etmedi.

Köydeki evlerin etrafında bir süre yiyecek arayan ayı, kendisini görüntüleyen vatandaşın aracını görünce korktu. Korkarak kaçmaya başlayan ayı, uzaklaşarak gözden kayboldu.

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