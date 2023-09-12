Şanlıurfa'da el freni çekilmeyen otomobil 2 metrelik boşluğa çakıldı!

Şanlıurfa Siverek'te sürücüsünün el frenini çekmeyi unutup park ettiği otomobil yol kenarındaki 2 metrelik boşluğa düştü. Otomobilin düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Abone ol

Olay, ilçenin Ayvanat Mahallesi Belediye konutları mevkiinde meydana geldi. Sahibi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsü tarafından el freni çekilmeden park etmesi sonucu otomobil kendi kendine hareket ederek 2 metrelik boşluğa düştü, o anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobil sahibi, aracı park ederek indiği ve bir şeylerle meşgul olduğu görülüyor, park halindeki otomobil bir süre sonra kendi kendine hareket ediyor.

Sürücü aracın hareket ettiğini görüp peşinden koşmasına rağmen, otomobili yakalayamıyor, daha sonra otomobil 2 metrelik boşluğa düşüyor.