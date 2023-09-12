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Antalya'da feci yangın! Konteynerdaki vinç operatörü yanarak can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da feci yangın! Konteynerdaki vinç operatörü yanarak can verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şantiye alanında çıkan yangında yanan konteyner içindeki vinç operatörü yanarak can verdi.

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Sorgun Mahallesi Herdford Caddesi üzerinde bulunan inşaat şantiyesinde, işçilerin kaldığı konteynerlerin bulunduğu bölgede yangın ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri alarma geçirdi.

Olay yerine gelen ekipler, gerekli önlemleri alarak yangını söndürürken, yangında konteynerlerden bir tanesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yangında, konteynerde tek başına kaldığı ve inşaatta vinç operatörü olarak çalıştığı bildirilen 55 yaşındaki Yılmaz Gezer’in yanan konteynerden dışarı çıkamayarak feci şekilde can verdiği belirlendi.

Olayın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde gerekli incelemeler yapılırken, yanarak yaşamını yitiren vinç operatörü Yılmaz Gezer’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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