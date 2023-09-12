Mardin'de kontrolden çıkan tır tarlaya devrildi!

Mardin Nusaybin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yol kenarındaki tarlaya devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Nusaybin ilçesi İpekyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 AOY 427 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan tır şoförü Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.