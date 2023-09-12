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Sıddıka nine 25 bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu! 1 gözaltı

Sıddıka nine 25 bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu! 1 gözaltı

AFYONKARAHİSAR'da 82 yaşındaki kadın evinde 25’e yakın bıçak darbesi ile öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından jandarma ekipleri cinayet zanlısı olarak 89 yaşındaki Alzheimer hastası koca gözaltına alındı.

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Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sıddıka Aysal (83) isimli kadının akrabaları kontrol için evlerine geldiklerinde Aysal’ı hareketsiz yerde yatarken buldu.

Akrabaları ardından jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler yaptıkları kontrolde yaşlı kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirledi. Olay sonrası cinayet zanlısı olarak ise G.A. (89) isimli Alzheimer hastası koca gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerin ardından Aysal’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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