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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa çağrısı: Konuşalım, tartışalım, müzakere edelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa çağrısı: Konuşalım, tartışalım, müzakere edelim

Yeni Anayasa Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çağrı yaptı. Parlamentodaki tüm gruplarla konuşacaklarını söyleyen Erdoğan, "Bizim işimiz kapıları çalmak. En ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Anayasa Sempozyumu'nda konuştu. "12 Eylül yönetiminin ülkemizin kalbine sapladığı en büyük hançer, üzerinde hala konuştuğumuz, tartıştığımız 1982 darbe anayasasıdır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu süreçten kaçmayalım" dedi ve çağrıda bulundu. Erdoğan şunları kaydetti:

"Mücadeleyi asla bırakmayacağız"

Ülkemizi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturma hedefimizden vazgeçmedik.

Türkiye Yüzyılı hedefimizin unsurlarından biri olan yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, gayret etmeyi, mücadeleyi asla bırakmayacağız.

Yeni anayasa metni sihirli değnek gibi Türkiye'yi masal diyarı haline getirmeyecek. Ülkenin ortak geleceğini, insanların hak ve özgürlüklerini, siyasi aktörlerin uzlaşmasını yeni anayasanın Türkiye'ye çok şey katacağı açıktır. Önemli olan anayasaları modern dünyaların güzel kavramları ile süslemek değil uygulamalar ortaya koymaktır. Anayasa metinlerinin kısa yada uzun olmasını da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Bize düşen sistemi en sağlam en gerçekçi en sürdürülebilir şekilde kurmaktır. Bize lazım olan ruhu ve hacmi ile milletimizin hayata bakışını ülkemizin birikimine uygun anayasa metnidir. 

"Parlamentodaki tüm gruplarla konuşacak, görüşeceğiz."

Parlamentodaki tüm gruplarla konuşacak, görüşeceğiz. Bu işe olumlu bakarlarsa yolumuza devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak buna hazırız. Bizim işimiz kapıları çalmak. Tüm siyasi partilere, sivil topluma, akademi mensuplarına sesleniyorum, en ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim. Bu süreçten kaçmayalım. Kimsenin anayasa anlayışından ve çalışmasından rahatsız olmasına gerek yoktur. Geçirdiği onca değişiklikle adeta 'yamalı bohçaya' dönen anayasayla yaşamaya devam etmek, siyaset için de ülke için de taşınması zor bir yüke dönüşmüştür

İnsanı önceleyen, milletin çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan, toplumun gerisinde kalan değil, topluma dinamizm katan bir anayasa hedefliyoruz.

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