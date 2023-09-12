Ersin Tatar'dan Libya halkına 'geçmiş olsun' mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşanan sel felaketinden dolayı Libya halkına geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti. Tatar, mesajında, "Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim." dedi.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşanan sel felaketi nedeniyle Libya halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tatar, Libya'daki sel felaketi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sel felaketinde çok sayıda can kaybı yaşandığını, kayıp ve yaralıların olduğunu belirten Tatar, "Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Tüm Libya halkına başsağlığı diliyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının 3 bini geçtiğini açıklamıştı.

Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Libya'da sel felaketinde kaybolan kişi sayısının 10 bine yükseldiğini bildirmişti.

Libya Başkanlık Konseyi, sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulunmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti, dün olağanüstü kabine toplantısı düzenlemiş, afetten etkilenen bölgelere yardım yapılmasını da içeren bir dizi karar almıştı.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağışın 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edilmişti.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.