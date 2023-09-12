Amasya'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Amasya 'da kontrolden çıkan iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Fatih Tahtalı'nın kullandığı 26 DC 243 plakalı otomobil, Tugay Kavşağı'nda Metin Irmak yönetimindeki 06 EY 0747 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Muammer Tahtalı, Yiğitcan Tahtalı, Sultan Tahtalı, Ayşe Irmak ve Zeynep Şeyda Irmak, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.