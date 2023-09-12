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Esenler'de kiracı ev sahibini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Esenler'de kiracı ev sahibini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Esenler’de iddiaya göre, kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kiracı, ev sahibini bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam 18.30 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi S.A. ile kiracı S.B. arasında uzun zamandır kira nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyordu.

Yaşanılan anlaşmazlık sonucunda evinden çıkmasını isteyen ev sahibi S.A. ile kiracı S.B. tartışmaya başladı. Tartışma alevlenince kiracı S.B., ev sahibi S.A.’yı defalarca bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan S.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakalandı

Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri S.B.'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı. “Kasten yaralama” ve “güveni kötüye kullanma” suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Öldürülen ev sahibi 

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