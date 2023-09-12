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Aydın'da kadın cinayeti! Eski eşi başından vurdu, banyoda bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da kadın cinayeti! Eski eşi başından vurdu, banyoda bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesinde eşi tarafından başından vurulan kadın evinin banyosunda bulundu.

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Olay, sabah saatlerinde Soğukkuyu Mahallesi Esen Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kader Dal isimli kadın, eşi tarafından evinin banyosunda silahla başından vurulmuş olarak yerde hareketsiz yatarken bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kader Dal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin yaptıkları ilk incelemelerde Kader Dal'ın silahla kendi hayatına son verdiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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