Çığlıklarına koştular! Sabah okula giden çocuğun başına gelene bakın
KONYA'nın Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Merkez Karatay ilçesinde sabah okula gitmek için evden çıkan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi M.B, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
M.B'nin çığlıklarını duyan komşularının yardımıyla kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.
30 dikiş atıldı
Çocuğun kafasına, koluna ve bacağına toplam 30 dikiş atıldığı belirtildi.