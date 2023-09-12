BIST 8.188
DOLAR 26,89
EURO 28,82
ALTIN 1.649,72
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çığlıklarına koştular! Sabah okula giden çocuğun başına gelene bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çığlıklarına koştular! Sabah okula giden çocuğun başına gelene bakın

KONYA'nın Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Merkez Karatay ilçesinde sabah okula gitmek için evden çıkan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi M.B, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

M.B'nin çığlıklarını duyan komşularının yardımıyla kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

30 dikiş atıldı

Çocuğun kafasına, koluna ve bacağına toplam 30 dikiş atıldığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Esenler'de kiracı ev sahibini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
Esenler'de kiracı ev sahibini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
Türkiye-Japonya maçı (CANLI YAYIN)
Türkiye-Japonya maçı (CANLI YAYIN)
Aydın'da kadın cinayeti! Eski eşi başından vurdu, banyoda bulundu
Aydın'da kadın cinayeti! Eski eşi başından vurdu, banyoda bulundu
Bursa'da 6 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki davasında 3 sanık yargılanmaya devam ediyor
Bursa'da 6 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki davasında 3 sanık yargılanmaya devam ediyor
İngiliz bankası Türkiye için tarih vererek duyurdu: Dolar 39 TL olacak
İngiliz bankası Türkiye için tarih vererek duyurdu: Dolar 39 TL olacak
Eskişehir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu! 13 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu! 13 şüpheli gözaltına alındı.
Ersin Tatar'dan Libya halkına 'geçmiş olsun' mesajı
Ersin Tatar'dan Libya halkına 'geçmiş olsun' mesajı
Amasya'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Amasya'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Meteoroloji saat verdi! Bu illerdekiler dikkat edin
Meteoroloji saat verdi! Bu illerdekiler dikkat edin
Covid-19'un geçmeyen etkisi tüm dünyayı sarstı! 1 milyon kişi koku duyusunu kaybetti
Covid-19'un geçmeyen etkisi tüm dünyayı sarstı! 1 milyon kişi koku duyusunu kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa çağrısı: Konuşalım, tartışalım, müzakere edelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa çağrısı: Konuşalım, tartışalım, müzakere edelim
Sıddıka nine 25 bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu! 1 gözaltı
Sıddıka nine 25 bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu! 1 gözaltı