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Filenin Sultanları'nda 5 isim rüya takıma seçildi

Filenin Sultanları'nda 5 isim rüya takıma seçildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Gizem Örge, Melissa Vargas, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın rüya takımına seçildi.

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Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) sosyal medya kanalı üzerinden yapılan ‘Rüya Takım’ oylamasında Avrupa şampiyonu dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan 5 isim rüya takıma seçildi.

Yapılan oylamalar sonucunda Filenin Sultanları’ndan Melissa Vargas kullanılan oyların yüzde 82’sini alarak ‘En İyi Pasör Çaprazı’, oyların yüzde 89’unu alan Ebrar Karakurt; ‘En İyi Smaçör’, oyların yüzde 59’unu alan Zehra Güneş; ‘En İyi Orta Oyuncu’, oyların yüzde 75’ini alan Cansu Özbay; ‘En İyi Pasör’ ve oyların yüzde 92’ini alan Gizem Örge de ‘En İyi Libero’ seçildi.

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın rüya takımı şu şekilde:
Pasör: Cansu Özbay (Türkiye)
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas (Türkiye)
Smaçörler: Magdalena Stysiak (Polonya), Ebrar Karakurt (Türkiye)
Orta Oyuncular: Zehra Güneş (Türkiye), Marina Lubian (İtalya)
Libero: Gizem Örge (Türkiye)

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