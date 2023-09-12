Malatya'da deprem tadilatı için kurulan inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı

Malatya Yeşilyurt'ta depremde zarar gören binaların tadilatı esnasında kurulan inşaat iskelesi çöktü. Meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.

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Olay, 14.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güngör Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin deprem sonrası tadilatı için kurulan inşaat iskelesi çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı işçiler H.G. ile M.G. ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.