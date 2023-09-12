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Sarıyer'de denizde kaybolan Berat Keskin'den 5'nci günde acı haber

Sarıyer'de denizde kaybolan Berat Keskin'den 5'nci günde acı haber

SARIYER Kısırkaya Plajı’nda dalgalara kapılarak denizde kaybolan 14 yaşındaki Berat Keskin’in cansız bedeni arama çalışmalarının 5. gününde plajın açıklarında bulundu. Oğlunun ölüm haberini alan anne Fidan Keskin gözyaşlarını tutamadı.

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7 Eylül Perşembe günü Sarıyer Kısırkaya Plajı’nda meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Berat Keskin, arkadaşları ile serinlemek için girdiği denizde yüzerken dalgalara kapılarak gözden kaybolmuş, talihsiz genci bulmak için çalışma başlatılmıştı. Helikopter desteğiyle yapılan çalışmaların 5. gününde bir ize rastlandı. Çalışmalarını o yönde yoğunlaştıran ekipler Keskin'in cansız bedenini buldu.

Talihsiz gencin cansız bedeni sudan çıkarılırken, kıyıya gelen ekipler, günlerdir orada bekleyen aileye kötü haberi verdi.

Acı haberi alan anne Fidan Keskin gözyaşlarına boğuldu. Onu yakınları teselli etti. Cenaze, denizden alınarak Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın teknesiyle olay yerinden götürüldü.

"Gencecik yavrumuzu su aldı, götürdü"

Basın mensuplarına açıklamada yapan amca Seyithan Keskin, ‘’Perişan bir durumdayız. Deniz çok dalgalı, hiç durmadı. Gencecik yavrumuzu su aldı, götürdü. Devletimizden Allah razı olsun, ellerinden geldiği kadar çalışıyorlar. Burada bir tek Sarıyer Belediyesini göremedim. O konuda da çok üzgünüm. Keşke onlar da yanımızda olsaydı, onların dibindeyiz. Keşke bir ihtiyacımız olup olmadığını sorsaydı. Allah bu acıyı kimseye göstermesin. Yeğenimizin hedefleri vardı’’ dedi.

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