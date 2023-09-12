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Tezgahlarda balık bollaştı! Hamsi, istavritin kilosu ne kadar oldu?

Tezgahlarda balık bollaştı! Hamsi, istavritin kilosu ne kadar oldu?

TRABZON'da balıkçı tezgahlarında hamsi, mezgit ve istavrit satışa sunuluyor. Bu sene hamsinin bol olacağı tahmin ediliyor.

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Tezgahlarda denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından torik 350, zargana 150, hamsi, mezgit ve istavrit 75, çupra ve levreğin kilogramı ise 160 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Turgay Memiş, AA muhabirine, şu an için tezgahları hamsi, mezgit ve istavritin süslediğini söyledi.

Memiş, bu sene hamsinin bol olacağını tahmin ettiğini belirterek, "Havalar soğuk olursa bizim için o kadar iyi olur. Balık sıcağı sevmez, havalar soğudukça balığın artmasını bekliyoruz. Bu yıl Karadeniz halkı bol hamsi ve mezgit yiyecek gibi görünüyor. Fiyatlar da çok uygun." dedi.

Balıkçı Mehmet Örseloğlu da şimdiye kadar palamudun az miktarda göründüğünü ifade etti.

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