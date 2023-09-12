BIST 8.169
DOLAR 26,89
EURO 28,83
ALTIN 1.655,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'de feci kaza! Seyir halindeki elektrikli motosiklet devrildi, yaşlı çift ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de feci kaza! Seyir halindeki elektrikli motosiklet devrildi, yaşlı çift ölümden döndü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşlı çiftin bulunduğu seyir halindeki elektrikli motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada yaşlı çift yaralandı.

Abone ol

Kaza, Atalar Mahallesi Belediye Yokuşu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (68) idaresindeki elektrikli bisiklet ile C.T. hakimiyetindeki 34 HL 9562 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle E.T. ve eşi A.T. (68) yan yatan elektrikli bisikletin altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri E.T.’yi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan yaralı çift, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, yaşlı çiftin pazar alışverişi yaptıktan sonra eve dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Sabancı'nın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme
Ali Sabancı'nın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme
Malatya'da deprem tadilatı için kurulan inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
Malatya'da deprem tadilatı için kurulan inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
İstanbul'da kira tartışması çok korkunç bitti!
İstanbul'da kira tartışması çok korkunç bitti!
Yunanistan'da 6 Türk öldürüldü! Araç içinde kanlı infazla ilgili şok iddialar
Yunanistan'da 6 Türk öldürüldü! Araç içinde kanlı infazla ilgili şok iddialar
Sarıyer'de denizde kaybolan Berat Keskin'den 5'nci günde acı haber
Sarıyer'de denizde kaybolan Berat Keskin'den 5'nci günde acı haber
Filenin Sultanları'nda 5 isim rüya takıma seçildi
Filenin Sultanları'nda 5 isim rüya takıma seçildi
Hazine 2 ihalede yaklaşık 47,2 milyar lira borçlandı
Hazine 2 ihalede yaklaşık 47,2 milyar lira borçlandı
Çığlıklarına koştular! Sabah okula giden çocuğun başına gelene bakın
Çığlıklarına koştular! Sabah okula giden çocuğun başına gelene bakın
Esenler'de kiracı ev sahibini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
Esenler'de kiracı ev sahibini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
Aydın'da kadın cinayeti! Eski eşi başından vurdu, banyoda bulundu
Aydın'da kadın cinayeti! Eski eşi başından vurdu, banyoda bulundu
Bursa'da 6 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki davasında 3 sanık yargılanmaya devam ediyor
Bursa'da 6 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki davasında 3 sanık yargılanmaya devam ediyor
İngiliz bankası Türkiye için tarih vererek duyurdu: Dolar 39 TL olacak
İngiliz bankası Türkiye için tarih vererek duyurdu: Dolar 39 TL olacak