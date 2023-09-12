Ömer Bolat: Depreme rağmen ekonomimiz büyüdü

İzmir’de iş dünyasıyla buluşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milletçe depremzede kardeşlerimiz dayanışma içinde olduk ama 11 şehrin ayağa kaldırılması, ekonomisinin sosyal hayatının üretiminin ayağa kaldırılması, büyük bir maddi yük oluşturuyor. 104 milyar dolarlık faturayı birlikte karşılayacağız. Bunlara rağmen ekonomimiz 2021 yılında yüzde 11, 2022 yılında yüzde 5,5 büyüdü." diye konuştu.

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İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) iş birliğiyle düzenlenen “İzmir İş Dünyası Toplantısı” Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Son 4 yılda yaşanan felaketlere rağmen ekonomide büyüme sağlandığını ifade eden Bakan Bolat, “Yatırımla birlikte üretim arttığında ticaret artmaktadır. Son 4 yıla bakalım, 100 yılda bir olan bir salgın ile karşı karşıya kaldık. 20 milyondan fazla insan vefat etti. Bunun ekonomide, istihdam piyasasında oluşturduğu olumsuzlukları düşünelim. İki komşu ülkemiz 1,5 yıldır süren savaşı ve bunun enerji ve gıda piyasasındaki etkilerini düşünelim. 6 Şubat’ta yaşadığımız asrın felaketini hatırlayalım. Milletçe depremzede kardeşlerimiz dayanışma içinde olduk ama 11 şehrin ayağa kaldırılması, ekonomisinin sosyal hayatının üretiminin ayağa kaldırılması, büyük bir maddi yük oluşturuyor. 104 milyar dolarlık faturayı birlikte karşılayacağız. Bunlara rağmen ekonomimiz 2021 yılında yüzde 11, 2022 yılında yüzde 5,5 büyüdü. Bu yıl da ilk çeyrekte yüzde 3,9, ikinci çeyrekte ise 3,5 büyüme meydana getirdi. 4 milyon vatandaşımız istihdam imkanı buldu” ifadelerini kullandı.

İhracatın desteklenmesi yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Bakan Bolat, “Temmuz ve ağustos aylarında son 10 yılın en büyük ihracat rakamlarına ulaşıldığı kaydeden Bolat, “Temmuz ayında yüzde 7,4 sanayi üretim artışı kaydedildi. Özellik AB bu yıl ilk yarıda yüzde 0 büyüdü. Bizim ihracatımızın yarısı Avrupa’ya gidiyor. Temmuz ve ağustos aylarında son 100 yılın en yüksek rakamlarını elde ettik. Ocak-Ağustos döneminde 165 milyarlık ihracat bütçemizin yarısından çoğunu ihracata ayırıyoruz. 17 milyarlık bütçemizin, 10 milyar lirası ihracatçılarımıza verdiğimiz hibe destekler. Bir müjde daha vermek istiyorum. 2024 bütçesinde ihracat destekleri yüzde 100’den daha fazla artırılacak. 20 milyar liranın üzerinde ihracat desteğini sizlere sunacağız. Tek yol ihracat, döviz gelirlerimizi artırmak diyoruz. Son 3 aylık görev süremde gittiğimiz ülkelerde Türkiye olarak güçlü ekonomimiz ile çok iyi bir şekilde karşılanıp dikkate alındığımızı görmekten iftihar ediyorum. Türkiye adeta pilot ülke olarak rol model alınıyor. Herkes bizimle iş yapmak istiyor. Yatırım düşünüyorlar” diye konuştu.