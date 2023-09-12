ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı

ÖSYM web sitesi üzerinden yaptığı duyuruda 2023-YKS ek yerleştirme tercihlerinin bugünden itibaren mobil uygulamadan bireysel olarak yapılabileceği bilgisini paylaştı. Tercih işlemleri 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da bitecek.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2023-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, bugünden itibaren TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.

Tercih işlemleri, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Adayların, 2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi gerekiyor.