BIST 8.169
DOLAR 26,89
EURO 28,83
ALTIN 1.655,14
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı

ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı

ÖSYM web sitesi üzerinden yaptığı duyuruda 2023-YKS ek yerleştirme tercihlerinin bugünden itibaren mobil uygulamadan bireysel olarak yapılabileceği bilgisini paylaştı. Tercih işlemleri 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da bitecek.

Abone ol

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2023-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, bugünden itibaren TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.

Tercih işlemleri, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Adayların, 2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de feci kaza! Seyir halindeki elektrikli motosiklet devrildi, yaşlı çift ölümden döndü
Kocaeli'de feci kaza! Seyir halindeki elektrikli motosiklet devrildi, yaşlı çift ölümden döndü
Ali Sabancı'nın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme
Ali Sabancı'nın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme
Malatya'da deprem tadilatı için kurulan inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
Malatya'da deprem tadilatı için kurulan inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
İstanbul'da kira tartışması çok korkunç bitti!
İstanbul'da kira tartışması çok korkunç bitti!
Yunanistan'da 6 Türk öldürüldü! Araç içinde kanlı infazla ilgili şok iddialar
Yunanistan'da 6 Türk öldürüldü! Araç içinde kanlı infazla ilgili şok iddialar
Sarıyer'de denizde kaybolan Berat Keskin'den 5'nci günde acı haber
Sarıyer'de denizde kaybolan Berat Keskin'den 5'nci günde acı haber
Filenin Sultanları'nda 5 isim rüya takıma seçildi
Filenin Sultanları'nda 5 isim rüya takıma seçildi
Hazine 2 ihalede yaklaşık 47,2 milyar lira borçlandı
Hazine 2 ihalede yaklaşık 47,2 milyar lira borçlandı
Çığlıklarına koştular! Sabah okula giden çocuğun başına gelene bakın
Çığlıklarına koştular! Sabah okula giden çocuğun başına gelene bakın
Esenler'de kiracı ev sahibini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
Esenler'de kiracı ev sahibini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
Aydın'da kadın cinayeti! Eski eşi başından vurdu, banyoda bulundu
Aydın'da kadın cinayeti! Eski eşi başından vurdu, banyoda bulundu
Bursa'da 6 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki davasında 3 sanık yargılanmaya devam ediyor
Bursa'da 6 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki davasında 3 sanık yargılanmaya devam ediyor