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Van'da korkunç kaza! Kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Van'da korkunç kaza! Kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı

Van Özalp'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şaramople devrildi. Meydana gelen kazada kamyonet içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Sarıköy ve Gözdeğmez mahalleleri arasındaki tren yolu yakınlarında meydana geldi. Tayfun Baysal'ın yönetimindeki 33 DKD 99 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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