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Eskişehir'de jandarma ekiplerinden büyük vurgun! 1 milyon 200 bin TL'lik kaçak malzeme ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de jandarma ekiplerinden büyük vurgun! 1 milyon 200 bin TL'lik kaçak malzeme ele geçirdi

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi.

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Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Odunpazarı ilçesinde şüpheli şahısların kaçak yollardan temin ettiği gümrük kaçağı sigaraları müşteri buldukça piyasaya sürerek, satış yapacakları bilgisine ulaşıldı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ortak çalışmasında şüpheli şahısların araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada 196 bin 600 adet bandrolsüz ve hologramsız boş makaron, 20 bin 840 adet bandrolsüz ve hologramsız içi kıyılmış tütün dolu makaron, 769 kilogram kıyılmış tütün, 616 adet mükerrer kullanılmış Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Bandrolü, 167 adet kaçak puro, 42 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 1 adet sigara dolum makinesi ve kompresör ile muhtelif malzeme ele geçirildi.

Yapılan inceleme sonucunda ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 1 milyon 200 bin TL civarında olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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