AK Parti MYK toplandı! Kurultay öncesi son MYK toplantısı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 7 Ekim'de yapılacak olan AK Parti Kongresi öncesi bu son toplantı. Erdoğan'ın Kongre sonrası MYK'da köklü değişikliğe gideceği belirtiliyor.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.20'de başladı.

7 Ekim'de Olağanüstü Kongre'ye gidecek olan AK Parti'de şu anki MYK üyelerinin katıldığı son toplantı yapılıyor. Geçen hafta yapılan MKYK toplantısında Erdoğan tüm MKYK üyelerine teşekkür etmişti.

Erdoğan'ın 7 Ekim Kurultayı sonrasında MYK'da köklü değişikliklere giderek Yerel Seçimler öncesi parti vitrinini değiştireceği belirtiliyor. Toplantıda yerel seçim hazırlıkları masaya yatırılacak.