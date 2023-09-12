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AK Parti MYK toplandı! Kurultay öncesi son MYK toplantısı

AK Parti MYK toplandı! Kurultay öncesi son MYK toplantısı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 7 Ekim'de yapılacak olan AK Parti Kongresi öncesi bu son toplantı. Erdoğan'ın Kongre sonrası MYK'da köklü değişikliğe gideceği belirtiliyor.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.20'de başladı.

7 Ekim'de Olağanüstü Kongre'ye gidecek olan AK Parti'de şu anki MYK üyelerinin katıldığı son toplantı yapılıyor. Geçen hafta yapılan MKYK toplantısında Erdoğan tüm MKYK üyelerine teşekkür etmişti. 

Erdoğan'ın 7 Ekim Kurultayı sonrasında MYK'da köklü değişikliklere giderek Yerel Seçimler öncesi parti vitrinini değiştireceği belirtiliyor. Toplantıda yerel seçim hazırlıkları masaya yatırılacak. 

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