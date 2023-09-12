A Milli Futbol Takımı, Japonya ile oynadığı özel maçta 4-2 mağlup oldu

UEFA 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile berabere kalarak büyük hayal kırıklığı yaşatan A Milli Futbol Takımımız, Japonya ile oynadığı özel maçta 4-2'lik skorla mağlup oldu.

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Elemeleri D Grubu'nda BAY geçtiği haftayı Japonya ile özel maç yaparak doldurdu. Ermenistan ile Eskişehir'de zar zor berabere kalarak büyük eleştiriye maruz kalan milli takım, Japonya'ya da 4-2'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmaya daha iyi başlayan taraf Japonya oldu. Japonlar, 15’inci dakikada Atsuki Ito ile 28 ve 36’ncı dakikalarda Nakamura’nın golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Millilerin ilk yarıdaki tek golü ise 44’üncü dakikada Ozan Kabak’tan geldi.

Karşılaşmanın 61’inci dakikasında Türkiye farkı 1’e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası içindeki Cengiz’i gördü. Cengiz Ünder’in yerden sert çevirdiği top Japonya savunmasından sekip Bertuğ’un önünde kaldı.

Altıpasın hemen dışında Bertuğ’un ayak koyduğu top ağlara gitti. Skoru 3-2’ye getiren golün ardından Ay-yıldızlılar, rakip sahada baskıyı arttırdı.

Millilerin girdiği pozisyonları değerlendirememesinin ardından 77’nci dakikada Japonya penaltı kazandı. Hızlı gelişen atakta sağ kanattan topla hareketlenen Ito, İsmail Yüksek’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Allard Lindhout penaltı noktasını gösterdi. 78’inci dakikada Ito, kaleci Altay ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi. Karşılaşmada başka gol olmadı.

A Milli Takım bir sonraki maçını, D Grubu'ndaki güçlü rakibi Hırvatistan ile 12 Ekim'de deplasmanda oynayacak.

Maçtan dakikalar:

12. dakikada milli takım gole yaklaştı. Salih Özcan'ın sağ kanattan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Bertuğ, ceza sahası içine girdi, sağ çaprazdan ters köşeye yerden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

15. dakikada Japonya öne geçti. Ito Atsuki, Doan ile yaptığı verkaçla ceza yayı önünde topla buluştu. Ito Atsuki'nin sol ayağıyla sert şutunda top fileleri havalandırdı: 1-0.

20. dakikada Japonya'nın hızlı gelişen atağında Kubo'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Furuhashi'nin şutunda top yandan auta çıktı.

28. dakikada Japonya 2. golünü buldu. Kubo'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan'dan seken topu, ceza sahasında önünde bulan Keito Nakamura ağlara yolladı: 2-0.

36. dakikada Japonya farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan kaptığı topla ceza sahasına giren Maikuma, uygun pozisyondaki Keito Nakamura'ya yerden pasını attı. Nakamura'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

Kuntz ve TFF yönetimi için 'istifa' tezahüratları

A Milli Takım'ın Alman teknik direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan beraberliğinin ardından ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Milli Takım 36 dakikada Japonya karşısında 3-0 geriye düşünce Türk taraftarlar, Kuntz ve TFF yönetimi için istifa tezahüratları yaptı. Türk taraftarların A Milli Takımı pas yaparken yuhalaması ve ıslıklaması dikkat çekti.

44. dakikada milli takım farkı 2'ye düşürdü. Sol kanattan Orkun'un kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru gelen topu Mert Müldür kafa ile çevirdi, kaleci Nakamura'dan seken topu Ozan Kabak kafa ile ağlara yolladı: 3-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 Japonya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada sağ kanattan gelişen Japonya atağında, ceza sahasına gönderilen topu Ozan Kabak uzaklaştırmak istedi. Kubo'ya çarpan top yan direğe vurup oyun alanına döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

61. dakikada milli takım, farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahasındaki Cengiz'e pasını yolladı. Cengiz'in sol çaprazdan altıpas içine gönderdiği sert top savunmaya çarpıp yükseklik kazandı. Topu önünde bulan Bertuğ'un yakın mesafeden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.



63. dakikada Japonya etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Maeda'nın altıpas önüne gönderdiği sert topa Furuhashi ayak koydu. Meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.



73. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Japonya ceza sahasına çalımlarla yaklaşan İrfan Can, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu attı, kaleci topu kornere çeldi.

74. dakikada milli takım bir kez daha etkili geldi. Ceza sahasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden sert şutunda, kaleci Schmidt meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

76. dakikada Japonya penaltı kazandı. İsmail Yüksek'in ceza sahasında Ito Junya'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ito Junya, topu ağlara gönderdi: 4-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve milli takım sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.