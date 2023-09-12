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Malatya'da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı! 21 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Malatya'da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı! 21 kişi gözaltına alındı

Malatya'da jandarma ekipelri tarafından beş farklı ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 21 uyuşturucu taciri gözaltına alındı.

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Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Akçadağ- Doğanşehir-Kale -Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 8 kilo 33 gram kubar esrar maddesi, 223 kök kenevir bitkisi, 1 gram metamfetamin maddesi, 125 gram kenevir tohumu, 2 adet tabanca, 304 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği, 30 adet av tüfeği fişeği, 15 adet kama ve bıçak, 1 adet kılıç, 1 adet muşta ile 1 adet Pers dönemine ait heykel ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alınırken, zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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