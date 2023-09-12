Apple'dan büyük indirim! İşte yeni fiyatları…

Türkiye'deki Apple online mağazasında bazı iPhone modellerinin fiyatlarında düşüş olduğu fark edildi. Yapılan karşılaştırmada, iPhone 14 ve iPhone 13 gibi modellerin eski fiyatlarına göre daha uygun olduğu görüldü. Ayrıca, iPhone SE'nin 64 ve 128 GB'lık modellerine hafif bir zam yapılmışken, 256 GB'lık modele hafif bir indirim uygulandığı gözlendi. Bununla birlikte, iPhone 12, iPhone 13 mini ve iPhone 14 Pro modellerinin satışı sona erdi.

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Apple'ın Türkiye online mağazası Apple Store'da indirime gittiği görüldü. İndirimli fiyatların iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'nin tanıtıldığı Wonderlust etkinliği sonrası Apple’ın online mağazasına yansıtıldığı görüldü.

İşte Apple'ın Türkiye online mağazasında indirim yaptığı iPhone'lar

iPHONE 14

iPhone 14 128 GB

Eski fiyatı: 48.304 TL / Yeni fiyatı: 43.999 TL

iPhone 14 256 GB

Eski fiyatı: 52.372 TL / Yeni fiyatı: 47.999 TL

iPhone 14 512 GB

Eski fiyatı: 60.507 TL / Yeni fiyatı: 55.999 TL

iPHONE 14 PLUS

iPhone 14 Plus 128 GB

Eski fiyatı: 53.389 TL / Yeni fiyatı: 49.999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB

Eski fiyatı: 57.457 TL / Yeni fiyatı: 53.999 TL

iPhone 14 Plus 512 GB

Eski fiyatı: 65.592 TL / Yeni fiyatı: 61.999 TL

iPHONE 13

iPhone 13 128 GB

Eski fiyatı: 40.677 TL / Yeni fiyatı: 36.999 TL

iPhone 13 256 GB

Eski fiyatı: 44.745 TL / Yeni fiyatı: 40.999 TL

iPhone 13 512 GB

Eski fiyatı: 52.880 TL / Yeni fiyatı: 48.999 TL

iPhone SE fiyatlarında hem zam hem indirim

Apple'ın Türkiye online mağazasında bazı modellerin fiyatına indirim yapıldığı görülürken, iPhone SE'nin 64 ve 128 GB seçeneklerine ufak bir zam yapıldığı, 256 GB seçeneğinde ise ufak bir indirim yapıldığı görüldü.

Online mağazada iPhone SE 64 GB modelinin fiyatı 24.914 TL'den 24.999 TL'ye çıkarken, iPhone SE 128 GB modelinin fiyatı 26.948 TL'den 26.999 TL'ye çıktı. iPhone SE 256 GB modelinin fiyatının ise, 64 GB ve 128 GB depolama alanına sahip modellerin fiyatlarının aksine, 31.016 TL'den 30.999 TL'ye indiği görüldü.

iPhone SE 64 GB

Eski fiyatı: 24.914 TL / Yeni fiyatı: 24.999 TL

iPhone SE 128 GB

Eski fiyatı: 26.948 TL / Yeni fiyatı: 26.999 TL

iPhone SE 256 GB

Eski fiyatı: 31.016 TL / Yeni fiyatı: 30.999 TL

iPhone 12, 13 mini ve 14 pro satıştan kalktı

Öte yandan daha önce iPhone 12, iPhone 13 mini ve iPhone 14 Pro modellerinin Türkiye online mağazasından satışını gerçekleştiren Apple, iPhone 15 ailesinin tanıtıldığı etkinlik sonrasında bu modellerin satışını Türkiye online mağazasından kaldırdı.