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HABER /  POLİTİKA

Barış Yarkadaş'tan bomba Özgür Özel iddiası!

Barış Yarkadaş'tan bomba Özgür Özel iddiası!

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve genel başkanlık aday süreci ile ilgili bilgi verdiğini iddia etti. Barış Yarkadaş ayrıca Özgür Özel'in yarın yani 13 Eylül'de adaylığını resmen açıklayacağını öne sürdü.

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Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yarın (13 Eylül) genel başkanlığa adaylığını açıklayacağını öne sürdü. Yarkadaş'ın iddiasına göre Özel, yarın grup başkanlığından istifa ederek CHP İzmir İl Kongresi'ne katılacak. 

CHP'deki değişim tartışmalarının yanı sıra genel başkanlığa adaylık süreciyle ilgili gündem de sürüyor. 

Bir süredir Grup Başkanı Özgğr Özel'in adı genel başkanlığa aday olacağı iddialarıyla gündeme geliyordu. Özel ise "sorumluluk gereği aday olabileceğine" dair çıkışlarıyla iddialara yeşil ışık yakmıştı.  

Gazeteci Barış Yarkadaş'tan Özel'in adaylığını açıklayacağına dair bir iddia ortaya atıldı.

X hesabından "Son dakika" anonsuyla açıklama yapan Yarkadaş, şunları yazdı:

"CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün öğleden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Özel’in Kılıçdaroğlu’na genel başkan adaylığı sürecine ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

Özel’in yarın adaylığını açıklaması ve Grup Başkanlığı’ndan istifa etmesi; cumartesi günü ise CHP İzmir İl Kongresi’ne katılması bekleniyor."

Özgür Özel doğruladı

Barış Yarkadaş'ın bu paylaşımından yaklaşık 45 dakika sonra Özgür Özel de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim.

İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım. "ifadelerini kullandı.

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