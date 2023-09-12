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ABD Başkanı Biden hakkında 'görevi kötüye kullanma' soruşturması

ABD Başkanı Biden hakkında 'görevi kötüye kullanma' soruşturması

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Başkan Joe Biden'a yönelik görevi kötüye kullanma suçlamalarının araştırılması için talimat verdi. McCarthy, "Temsilciler Meclisi Komitelerimize Başkan Biden hakkında resmi bir azil soruşturması açmaları talimatını veriyorum. Cumhuriyetçi vekiller, Başkan Biden'ın yolsuzluk konusundaki davranışlarına ilişkin ciddi ve inandırıcı iddiaları ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Başkan Joe Biden'a yönelik görevi kötüye kullanma soruşturması açılması talimatı verdiğini açıkladı.

Kararı basın toplantısıyla duyuran McCarthy, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin Biden hakkında "ciddi ve güvenilir" iddialar öne sürdüğünü, azil soruşturmasının ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer tarafından yürütüleceğini bildirdi.

Kararı kolay bir şekilde almadığını ve partisiyle alakası olmadığını ifade eden Cumhuriyetçi McCarthy, "Temsilciler Meclisi Komitesine Başkan Biden hakkında görevi kötüye kullanma nedeniyle resmi azil soruşturması açılması çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Temsilciler Meclisi Başkanı, soruşturmanın Cumhuriyetçi vekil James Comer tarafından yürütüleceğini bildirdi. McCarthy, kanıtlar kendilerini nereye götürürse oraya kadar gideceklerini söyledi.

McCarthy, Biden'ın Başkan Yardımcılığı döneminde görevini kötüye kullandığını ve bu vesileyle oğlu Hunter Biden'ın babasının görevini iş ilişkilerinde imtiyaz elde etmek için kullandığını iddia etti.

Biden'ın Başkanlık döneminde de "ailesine özel muamele" edildiğini savunan McCarthy, "Amerikan halkının kamu görevlerinin satılık olmadığını bilmesi gerekiyor." dedi.

McCarthy, süreci elde edilen delillerin belirleyeceğini kaydetti.

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